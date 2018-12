NAPLES, Fla. — Le duo composé de Gary Woodland et de Charley Hoffman a remis une carte de 64 (moins-8) pour partager le sommet du classement du Shootout QBE, samedi.

Sous la formule modifiée de coups en alternance, Woodland et Hoffman ont réussi un oiselet lors de leurs trois derniers trous et ils ont rejoint les paires formées par Emiliano Grillo et Graeme McDowell ainsi que Brian Harman et Patton Kizzire au premier rang.

Les trois duos montrent un pointage cumulatif de moins-19 sur le parcours du club de golf Tiburon. La ronde finale aura lieu dimanche sous la formule de la meilleure balle.

Grillo-McDowell et Harman-Kizzire, qui partageaient la tête avec Bryson DeChambeau et Kevin Na au terme de la première ronde, ont tous joué 66. Na et DeChambeau ont glissé au quatrième échelon, à un coup des meneurs, en vertu d’une ronde de 67.

Luke List et Charles Howell III ont joué 66 pour s’emparer de la cinquième position, à moins-17. La joueuse de la LPGA Lexi Thompson et son coéquipier Tony Finau ont bouclé le parcours en 67 coups pour pointer en sixième place, à moins-16.

Les champions en titre du tournoi, Steve Stricker et Sean O’Hair, ont signé une carte de 67. Ils occupent le septième rang, à moins-15.