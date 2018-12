KANSAS CITY, Mo. — Harrison Butker a réussi un placement de 36 verges en prolongation après avoir raté une tentative de 43 verges en fin de match et les Chiefs de Kansas City sont venus à bout des Ravens de Baltimore 27-24, dimanche.

Les Chiefs (10-2) ont converti deux quatrièmes essais avant que Patrick Mahomes lance une passe de touché à Damien Williams qui créait l’égalité avec 53 secondes à écouler. Quelques instants plus tard, Justin Houston a soutiré le ballon à Lamar Jackson, donnant l’occasion à Butker de donner la victoire aux siens en temps réglementaire.

Butker a raté cette tentative, mais pas celle qu’il a obtenue en prolongation, aidant les Chiefs à s’assurer d’une place en séries.

Les Ravens (7-6) ont traversé la mi-terrain en prolongation et ils ont tenté de répondre au placement de Butker, mais une pénalité de Ronnie Stanley a fait reculer l’équipe. Jackson a été plaqué sévèrement par Houston et Dee Ford et il a dû quitter la rencontre. Robert Griffin III s’est amené en relève, mais il a raté deux passes, dont la dernière en quatrième essai.

Mahomes a amassé 377 verges aériennes. Il a lancé deux passes de touché et une interception. Tyreek Hill a capté huit ballons pour des gains de 139 verges et il a effectué trois attrapés en prolongation.

Jackson a obtenu 147 verges par la voie des airs pour les Ravens, qui n’avaient jamais perdu en trois visites au Arrowhead Stadium. Jackson a lancé deux passes de touché et il a ajouté 71 verges par la course.