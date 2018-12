CHARLOTTE, N.C. — Alvin Kamara a amassé 103 verges de la ligne de mêlée et un touché et les Saints de La Nouvelle-Orléans ont vaincu les Panthers de la Caroline 12-9, lundi soir.

Cette victoire a permis aux Saints (12-2) de faire un pas de plus vers l’avantage du terrain pendant toute la durée des séries de l’Association Nationale. Ils vont conclure leur saison à domicile contre les Steelers de Pittsburgh et ces mêmes Panthers.

La défensive des Saints, qui figurait parmi les meilleures de la NFL lors des six dernières semaines, a limité le quart des Panthers à seulement 131 verges par la passe. Elle a aussi réussi quatre sacs et provoqué deux revirements.

Le seul touché des Panthers (6-8) est survenu à la suite d’un jeu truqué en quatrième essai. Le porteur de ballon Christian McCaffrey a lancé une passe de touché de 50 verges à Chris Manhertz. La formation de la Caroline a ajouté deux points à la suite d’un retour d’interception de Donte Jackson lors d’une tentative de converti de deux points des Saints.

L’attaque des Panthers n’a récolté que 247 verges et 13 premiers essais dans la rencontre. Cam Newton a éprouvé des difficultés à lancer le ballon sur une distance de plus de 10 verges en raison d’une blessure à l’épaule droite.

Drew Brees a obtenu 203 verges par la voie des airs et les Saints ont pris une avance d’un match devant les Rams de Los Angeles au sommet de la Nationale.

Les Panthers ont perdu une sixième partie consécutive après avoir amorcé la campagne avec un dossier de 6-2. Ils accusent un match et demi de retard derrière les Vikings du Minnesota et un match derrière les Eagles de Philadelphie et les Redskins de Washington dans la course pour une place en séries dans la Nationale.

Les Panthers ont frappé en premier quand leur coordonnateur à l’attaque, Norv Turner, a fouillé dans son sac à trucs.

Lors d’un quatrième essai et deux verges à franchir, McCaffrey a capté la remise, il s’est dirigé vers la ligne de mêlée avant de lober le ballon à Manhertz. Ce dernier a distancé ses rivaux pour procurer une avance de 7-0 aux siens.

Il s’agissait de la première tentative de passe de McCaffrey dans la NFL. Il est devenu le premier joueur outre le quart à lancer une passe de touché dans l’histoire des Panthers.

Les Saints ont répondu grâce à deux placements de Wil Lutz. Ils semblaient en position de prendre les devants avant la mi-temps, mais James Bradberry a intercepté une passe déviée de Brees. Eli Apple a cependant rendu la politesse aux Panthers en réussissant un larcin aux dépens de Newton.

En début de quatrième quart, Kamara a effectué une course de 16 verges qui s’est conclue par un touché. Les Saints ont décidé de tenter un converti de deux points, mais Jackson a saisi une passe de Brees et a remonté le terrain sur une distance de près de 100 verges pour ajouter deux points au total des Panthers.