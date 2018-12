MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal ont acquis le centre-arrière canadien Spencer Moore des Roughriders de la Saskatchewan en retour d’un choix conditionnel de huitième ronde lors du repêchage de la LCF en 2020.

Moore, un joueur âgé de 28 ans originaire de Hamilton, en Ontario, faisait partie des Roughriders depuis qu’il avait été repêché par eux en cinquième ronde en 2013.

La saison dernière, il a capté huit passes pour 63 verges de gains, en plus de réussir sept plaqués sur les unités spéciales.

«Spencer connaît bien le circuit et il pourra prêter main-forte à notre attaque ainsi qu’à nos unités spéciales, a déclaré le directeur général des Alouettes Kavis Reed. Son physique imposant et son habileté à se démarquer nous permettront de mieux protéger le quart, en plus d’offrir une option supplémentaire à ce dernier.»

Moore a remporté la Coupe Grey avec les Roughriders en 2013 et la Coupe Vanier avec les Marauders de l’Université McMaster en 2011.