La Société des traversiers du Québec (STQ) a été incapable de louer un traversier et s’est donc résignée à en acheter un qui sera revendu quand les problèmes sur la traverse Matane – Baie-Comeau – Godbout seront résolus.

Le président-directeur général de la Société, François Bertrand, a également promis que des compensations seront offertes aux clients de de la traverse, mais il n’était pas en mesure de préciser les modalités de ces compensations ni qui y auraient droit au moment de l’annonce, mercredi, à Matane.

La Société se porte donc acquéreur du NM Apollo de la compagnie Labrador Marine inc., une entreprise privée de Terre-Neuve-et-Labrador, pour un peu plus de 2,1 millions $.

L’Apollo, qui assurera encore le service entre St. Barbe et Blanc-Sablon pour quelques jours avant de rallier Matane, a été construit en 1970 et ne représente qu’une solution temporaire, d’où l’intention de le revendre dès qu’il ne sera plus requis.

La Société devra d’ailleurs ajouter des traverses au besoin puisque l’Apollo ne peut accueillir que 240 passagers et 80 véhicules, ce qui est loin des 800 passagers et 180 véhicules pouvant prendre place à bord du F.-A.-Gauthier, qu’il doit remplacer le temps que celui-ci soit réparé.

La STQ reprend en parallèle ses démarches pour l’achat d’un autre traversier devant servir en permanence pour la relève du F.-A.-Gauthier, démarches qui avaient été délaissées.

M. Bertrand a indiqué que des négociations sont en cours pour l’acquisition d’un navire que l’organisme avait préalablement identifié.

Pendant ce temps, le F.-A.-Gauthier est en cale sèche au chantier maritime Davie, de Lévis, afin d’identifier le problème constaté avec ses propulseurs et le corriger.

Le navire de relève qui assure présentement la liaison, le CTMA Vacancier, affrété à la coopérative des Îles-de-la-Madeleine, doit lui-même reprendre le service aux Îles à compter du 1er février.

Les coûts de services temporaires de transport depuis l’arrêt de service du F.-A.-Gauthier s’élèvent jusqu’ici à 1 million $. Cette facture, qui comprend le transport aérien initialement mis en place et l’affrètement du CTMA Vacancier, sera gonflée par les coûts de réparation du F.-A.-Gauthier.

François Bertrand a précisé que la STQ est assurée pour de telles situations et il a promis que des compensations seraient réclamées auprès du constructeur du F.-A.-Gauthier, un navire flambant neuf acheté d’un chantier italien et entré en service en 2015.