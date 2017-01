Un succès pour les nouveaux rendez-vous d’affaires

Le premier Rendez-Vous 6@8, une nouvelle soirée de réseautage thématique, a dépassé les attentes lors de son lancement au restaurant Crescendo de Verdun le 10 janvier. Au total, une quarantaine de gens d’affaires se sont rassemblés pour échanger avec d’autres entrepreneurs de Verdun et de L’Île-des-Sœurs.

L’instigatrice de l’évènement, Mélanie Boivin, explique que les gens se sont montrés très enthousiasmes à l’idée de ces nouvelles soirées de réseautage.

«On a lancé l’évènement le 2 janvier et en quelques jours seulement on avait des inscriptions. Ça démontre que ça répond vraiment à une demande des entrepreneurs locaux», estime la designer d’intérieur.

Chaque soirée de réseautage est organisée selon une thématique particulière. Celle du 10 janvier, sous le thème de la santé, réunissait entre autres des physiothérapeutes, des entraîneurs et des nutritionnistes.

Ceux qui le souhaitaient avaient la possibilité de faire une courte présentation sur leur entreprise ou leur domaine d’expertise, relate l’organisatrice.

Un horaire atypique

Les soirées de réseautage se tiendront de 18 h à 20 h le 2e mardi de chaque mois, tout au long de l’année.

Tenir les Rendez-vous en dehors des heures de travail permet de rejoindre une clientèle différente, estime Mélanie Boivin.

«Les autres rendez-vous d’affaires à Verdun et à L’Île-des-Sœurs ont lieu le matin ou sur l’heure du dîner. On a fait un sondage, et le tiers des gens nous ont dit qu’ils ne pouvaient pas se déplacer pour y aller en raison du travail», fait-elle valoir.

L’objectif de ces rendez-vous est de créer un pôle de découvertes pour les petites entreprises et les centres de services.

«Il y aura notamment des soirées sur le thème de l’alimentation, des arts, du commerce, des finances. On veut couvrir le plus de domaines possible», avance Mme Boivin.

Le prochain Rendez-vous 6 à 8 aura lieu le 7 février sous le thème de l’immobilier. L’endroit où sera tenue la soirée sera annoncé sous peu.