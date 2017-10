Les enfants derrière les fourneaux

Les enfants âgés de 6 ans et plus cuisineront une soupe de courge avec le chef exécutif du Renoir, Sofitel, Olivier Perret. Gracieuseté Previous photo Next photo



Deux ateliers de cuisine pour enfants seront animés au 2e étage du marché Jean-Talon le 15 octobre par l’Insulaire Olivier Perret, qui est aussi chef exécutif au Renoir, Sofitel. La première édition de «C’est moi le chef! – Parcours gourmand du champ à l’assiette» mettra en valeur les produits du Québec et se déroulera sous le thème des courges.

Pendant deux heures, les enfants âgés de six ans et plus vont s’activer sur leur plan de travail. Ils vont tout d’abord découvrir la grande diversité de courges qui poussent au Québec, comme la Lady Godiva, la Marina di Chioggia et le pâtisson. Ils les utiliseront ensuite pour préparer une soupe fantôme de courge et ses graines grillées, qui figurait régulièrement au menu du lunch du Renoir.

Les jeunes retrouveront la traditionnelle citrouille pour l’activité création prévue juste à temps pour Halloween. Ils pourront la couper dans tous les sens pour la transformer en fantôme, en sorcière ou en pirate.

Chaque année, de nombreuses courges sont jetées sans même avoir été consommées. Olivier Perret encouragera donc les participants à recycler leur légume à la maison pour en faire une soupe, des gnocchis, ou encore une purée.

La mission des ateliers «C’est moi le chef!» est de donner aux enfants et à leurs familles une occasion concrète et ludique de découvrir, goûter puis cuisiner des produits locaux frais et de saison

De 10h à 12h, l’atelier sera réservé aux enfants de 6 à 11 ans accompagnés d’un adulte. De 12h30 à 14h30, il sera ouvert aux jeunes de 6 ans et plus ainsi qu’aux adolescents.

