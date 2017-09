Le Wapikoni Mobile s’amène à Lachine

Le studio ambulant Wapikoni mobile, qui voyage à travers les différentes communautés autochtones afin de leur permettre de réaliser des courts métrages, débarquera au Musée de Lachine le 10 septembre. Les visiteurs pourront y découvrir la culture de ces peuples du Québec, d’hier à aujourd’hui.

La population pourra visionner une sélection de créations audiovisuelles et musicales réalisées par des créateurs des Premières Nations. L’organisme à but non lucratif offre aux jeunes autochtones un lieu de rassemblement, d’intervention et de création depuis 13 ans.

Des visites architecturales de la Maison Le Ber-Le Moyne, un des bâtiments les plus anciens de la métropole, seront aussi offertes, jusqu’au 1er octobre. Cette maison datant du 17e siècle a été construite pour la traite des fourrures.

Ces activités sont offertes gratuitement au Musée de Lachine, situé au 1, chemin du Musée.

Plus d’infos sur museedelachine.com