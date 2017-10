La parole aux candidats

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de Dorval aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Dorval connait un flot de trafic important sur son territoire, notamment avec les automobilistes et conducteurs de poids lourds qui se rendent dans les zones industrielles de l’ouest de l’île ou à l’aéroport Montréal-Trudeau. Quelles mesures comptez-vous prendre pour améliorer la circulation locale ou l’accès aux transports en commun?

Marc Barrette, Indépendant

Une de mes solution c’est de faire une extension sur le boulevard Fénélon pour aller se joindre sur Cardinal. En fessant sa, sa va enlever beaucoup de trafic au rond point de Dorval. Une autre idée est de mettre des gens de circultion a des endroits critic dans les period ou que le trafic est plus élever. Sasurer ques les lumière de circulation sont tous bien sincronizer. Aussi que je vais prendre vos solutuin pour ameliorer les situation dans votre rue ou secteur. Je vais travailler avec vous pour reglé tous les troubles qui seront causer.

Giovanni Baruffa, Indépendant

Notre plan d’action est d’effectuer davantage de promotion pour les transports en commun et travailler conjointement avec la Société de transport de Montréal (STM) ainsi que l’Agence métropolitaine de transport (AMT) afin d’améliorer considérablement les horaires et augmenter les services offerts à la population.

La clé sera la concertation et la collaboration avec les réseaux de transports collectifs afin d’améliorer concrètement l’accessibilité des services offerts à nos citoyens.

De plus, nous allons limiter l’accès au rond-point Dorval pour les poids lourds et les rediriger plutôt vers la 55ème Avenue ainsi que l’Autoroute 40 afin qu’ils se rendent dans les zones industrielles, ce qui améliorera la circulation des autres automobilistes et la sécurité publique.

Depuis 2006, nous ne pouvons que constater le statu quo de l’administration en place. Maintenant, travaillons ensemble pour effectuer un véritable changement !

Michel Fontaine, Indépendant

Pour bien comprendre la situation, après 2 mandats l’équipe action Dorval n’a toujours pas réussi à résoudre la problématique du transport et de la congestion à Dorval.

Bon il faut de prime abord cerner les problématiques, les heures d’affluences, le flot de circulation et autres contraintes, en créant un comité d’étude, ce qui nous permettra de cerner les problèmes et déterminer les actions à prendre pour bien gérer les dossiers et d’apporter les solutions qui s’imposent.

Mario Mammone, Indépendant

Nous devons faire davantage pour décongestionner Dorval. En tant que maire, j’exercerais de la pression sur le ministère des Transports pour accélérer les travaux au rond-point Dorval, ainsi que sur la Caisse de dépôt et son projet de REM afin d’améliorer l’accès au centre-ville. Ceci inciterait davantage la désignation de terrains visant le développement de projets immobiliers de type TOD (qui facilitent grandement les déplacements par transport en commun). Cela enlèverait une grande partie des inconvénients causés par l’aéroport. De plus, les conditions de certaines de nos routes sont inacceptables. En plus du statut incomplet du rond-point Dorval, une des voies du viaduc du boulevard des Sources a été fermée en raison de l’appauvrissement de son intégrité structurelle, créant une situation dangereuse. Nous pouvons faire beaucoup mieux. L’amélioration de nos conditions routières faciliterait la vie de nos citoyens et apporterait divers avantages économiques en créant des conditions de transport plus optimales pour les commerçants de Dorval.

Edgar Rouleau, Équipe Action Dorval

Le secteur industriel, les 16 millions de passagers à l’aéroport et les plus de 30 000 employés dans notre Cité occasionnent un déplacement accru de véhicules de toutes sortes.

Nous avons présentement une situation importante sur Cardinal, due aux travaux par l’agglomération. Cela a amené à un déversement majeur sur les routes locales. Nous avons déjà procédé à des modifications et après discussion avec des citoyens, nous allons poursuivre nos recherches pour trouver une solution acceptable pour tous.

Il y a deux mesures pour améliorer la circulation :

1- Que les autorités provinciales terminent le Carrefour Dorval dans les plus brefs délais. La rampe au-dessus des chemins est prévue en 2017.

2- Le transport en commun est déficient chez nous et dans l’ouest de l’ile. On doit augmenter le nombre d’autobus, ajouter des trains de banlieue et le REM doit être construit et répondre aux besoins des résidents.

Ces améliorations faciliteront le déplacement des citoyens et amèneront une diminution du nombre de véhicules sur les routes.