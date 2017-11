Deslauriers fait ses débuts avec le CH

Le joueur de hockey natif de LaSalle, Nicolas Deslauriers, jouera son premier match dans l’uniforme des Canadiens ce soir. L’attaquant de 26 ans, qui évoluait avec le Rocket de Laval, le club-école du Bleu-Blanc-Rouge de la Ligue américaine de hockey (AHL), a été rappelé hier par l’organisation.

Deslauriers et ses coéquipiers affronteront les Coyotes de l’Arizona sur la glace du Centre Bell, dès 19h30. Selon toute vraisemblance, il devrait former le quatrième trio aux côtés de Jacob de la Rose et Byron Froese.

Depuis le début de saison pour le Rocket, Nicolas Deslauriers a cumulé 3 points et 2 aides sur un total de 14 parties disputées.

L’ailier gauche a été acquis par les Habs le 4 octobre en échange du défenseur Zach Redmond. Deslauriers évoluait alors avec les Sabres de Buffalo depuis 2013. Il avait récolté 30 points en 211 matchs.

Le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, aurait assisté avec Claude Julien à la victoire du Rocket 5 à 4 sur les Comets d’Utica mercredi (le 15 novembre) à Laval. C’est après le match que le jeune joueur de 1,85 m (6′ 1 »), 97,5 kg (215 lbs) a appris la nouvelle.