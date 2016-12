La microbrasserie sherbrookoise Siboire bientôt sur le Plateau-Mont-Royal

La microbrasserie Siboire, de Sherbrooke, prendrait de l’expansion à Montréal avec une succursale sur le Plateau-Mont-Royal.

Comme le rapporte La Tribune, la nouvelle adresse située à l’intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue Laurier devrait ouvrir vers la fin du mois d’avril.

Une quarantaine d’emplois seront créés pour ce projet, dont l’investissement s’approche du million de dollars.

Plus d’un an et demi de démarches a été nécessaire pour dénicher ce local de 5500 pieds carrés.

La production de la bière continuerait de se faire à Sherbrooke. La microbrasserie possède deux succursales à Sherbrooke.