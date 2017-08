Don de nourriture et d’articles scolaires pour contrer le gaspillage alimentaire

À la veille de la rentrée des classes, des denrées et des articles scolaires seront offerts aux résidents lors d’un Marché-Partage qui aura lieu dans la cour de l’école Arc-en-ciel, rue Marie-Anne au coin de la rue Laval, afin d’aider les citoyens dans le besoin, mais aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire.

«Cet événement bimestriel [qui aura lieu le dimanche 13 août de 12h à 15h] illustre notre soutien ainsi que notre engagement envers les résidents du Plateau-Mont-Royal, mais qui plus est, notre implication dans la lutte contre le gaspillage alimentaire», souligne Atlantide Desrochers, instigatrice de ce deuxième Marché-Partage qu’elle a mis en place notamment grâce à sa page Facebook Partage & Solidarité, qui est maintenant devenue un OSBL.

Tout comme le concept du Frigo-Plateau qu’elle a créé depuis le mois de janvier dernier, où des commerces lui donnent tous les mois leurs invendus, la nourriture et les objets qui seront distribués lors de ce marché proviendront de différentes épiceries. Un coin friperie proposera également des vêtements, donnés généreusement par des citoyens.

«Nous espérons pouvoir faire de cet évènement une belle fête durant laquelle seront offert, sur place, nourriture, animation pour enfants, et bien sûr musique», ajoute-t-elle.

Le projet de Maison-Partage qu’elle crée actuellement en collaboration avec la Maison de l’amitié devrait voir le jour au courant de l’automne 2017. Un congélateur et un garde-manger y seront installés, remplis d’aliments donnés par les commerçants. Des aliments non périssables et des objets seront aussi disponibles.

Sa pétition invitant les commerçants à ne plus saccager leurs invendus, en ligne depuis Janvier 2017, compte actuellement près de 1300 signatures.