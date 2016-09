Bientôt de premières ruelles vertes à Montréal-Nord

Dès 2017, l’arrondissement de Montréal-Nord va investir près de 100 000$ par année, durant trois ans, pour la mise en plus de quatre nouvelles ruelles vertes.

Cet investissement de 300 000$ permettra à Montréal-Nord de créer ses premières ruelles vertes. Une demande répétée ces derniers mois par plusieurs groupes de citoyens.

Celles-ci seront mises en place à quatre endroits: près du boulevard Saint-Michel, entre la rue Monselet et le boulevard Henri-Bourassa, dans la ruelle Charleroi située entre les écoles Pierre-de-Coubertin et Saint-Vincent-Marie, mais également entre les rues de Castille et d’Amiens, ainsi qu’à proximité des avenues Balzac, Drapeau et Armand-Lavergne.

Inscrits dans le Programme triennal d’immobilisation (PTI) de l’arrondissement pour la période 2017-2019, ces projets vont «permettre aux ruelles de devenir des espaces et des milieux de vie pour les citoyens», tel que l’expliquait Christine Black lors du conseil d’arrondissement du 8 août dernier, après une nouvelle réclamation d’un résident.

Le calendrier des travaux n’a pas été communiqué par l’arrondissement.

À titre de comparaison, l’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie va inaugurer prochainement sa centième ruelle verte.