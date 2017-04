Le boulevard Pie-IX doit miser sur le commerce de proximité

Le boulevard Pie-IX doit diversifier son offre pour que les habitants du quartier le fréquentent davantage, selon une étude, commandée par l’arrondissement de Montréal-Nord.

Réalisé auprès de 300 résidents du quartier, le sondage montre que 30% des sondés se rendent sur le boulevard Pie-IX au moins une fois par semaine. Ils fréquentent l’artère avant tout parce que c’est proche de chez eux, qu’ils aiment la quantité de commerces, la facilité d’accès en transport en commun et le caractère spacieux.

À l’inverse, le tiers des résidents du quartier ont une vision négative de Pie-IX, notamment parce qu’il y a trop de circulation automobile et que le boulevard est inesthétique.

«Le boulevard Pie-IX est une zone de transit qui ne donne pas envie de s’y arrêter. Pour les piétons, ce n’est pas évident de traverser le boulevard. Ils ne se sentent pas en sécurité», explique Hugues Chantal, directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises pour l’arrondissement de Montréal-Nord.

Un SRB qui va modifier la donne

L’arrondissement travaille déjà à l’amélioration du boulevard Pie-IX. Il compte aussi profiter des travaux pour l’implantation du service rapide par bus (SRB) qui devraient débuter dans un peu plus d’un an, pour remettre le piéton au centre de la zone.

«Nous allons aménager le boulevard en pensant aux gens qui vivent ici. Pie-IX ne peut pas rivaliser avec les centres d’achats présents autour et qui ont une capacité d’attraction énorme. Il faut miser sur la proximité et un aménagement plus confortable», annonce Hugues Chantal.

Les répondants au sondage ont affirmé qu’ils auraient davantage envie de fréquenter le boulevard s’il y avait une plus grande variété de magasins et si les produits proposés y sont abordables.

«Ces données devraient nous permettre d’attirer de nouveaux commerçants, en leur montrant où sont les besoins des clients du boulevard Pie-IX», conclut M. Chantal.

Le sondage a été réalisé par la firme Zins Beauchesne et associés.