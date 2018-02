Montréal-Nord accueille les patineurs de la section C

Le Club de patinage de vitesse Montréal-Nord, en partenariat avec GO Compé Laval et le CRCP-Laval, accueillera les patineurs de vitesse de la section C pour la quatrième et dernière compétition courte piste de niveau interrégional, le samedi 10 février.

Pas moins de 131 patineurs âgés de 10 à 15 ans des régions de Montréal, Laval, Rive-Sud de Montréal et de l’Outaouais, compétitionneront à l’aréna Rolland pour cette dernière de la saison régulière. Le début des courses est prévu pour 8h50.

Cette compétition est la dernière chance pour ces jeunes athlètes de se classer pour le championnat québécois par catégorie d’âge qui aura lieu les 10 et 11 mars.

«On est vraiment heureux, car cela fait une quinzaine d’années que nous n’avons pas tenu cet événement chez nous», souligne Salvatore Cavaliere, président du Club de patinage de vitesse Montréal-Nord.

Le fait que cette compétition se tienne au moment même où les Jeux olympiques vont débuter lui donne une saveur toute particulière, se réjouit-il.

Pour plus d’information: http://www.cpvmn.com