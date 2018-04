Murale sportive à Ville Mont-Royal

L’un des murs extérieurs du club de curling changera de visage au cours de l’été. Ville de Mont-Royal souhaite créer une murale célébrant le patrimoine sportif de la localité.

En collaboration avec l’organisme MU, dont la mission est de soutenir l’art public, un appel de candidatures a récemment été lancé afin d’embaucher l’artiste qui embellira la façade du côté de l’aréna, mesurant 362 mètres carrés.

Par ce projet, la Ville veut montrer l’importance des sports dans la communauté et pour la qualité de vie des Monterois. L’artiste sélectionné pourra illustrer différentes disciplines, d’anciennes à traditionnelles en passant par des plus récentes, mais tout en mettant en valeur le contexte de vie actuel de la ville.

Le coût de la murale reste à déterminer, mais l’investissement devrait se chiffrer entre 50 000 $ et 75 000 $. La moitié sera déboursée par Québec grâce à une nouvelle entente de développement sur trois ans entre le ministère de la Culture et VMR.

Collaboration

L’appel de candidatures soulève la possibilité pour l’artiste de collaborer de différentes façons avec le public, dont une rencontre pour discuter de la maquette finale ou des visites du chantier lors d’ateliers impliquant des jeunes. Le conseil muniscolaire de VMR participera d’ailleurs au choix final de l’œuvre.

La période d’inscriptions pour les muralistes se terminera le 3 mai et la sélection du lauréat est prévue à la fin juin. La création devrait s’échelonner entre quatre et six semaines à partir de juillet ou d’août.

À Ville Mont-Royal, il existe une murale sur un bâtiment commercial du boulevard Graham, réalisée en 2015 par MU. Depuis l’été dernier, une œuvre publique colore aussi les murs de la cour intérieure de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson.