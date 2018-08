Choisir son sac à dos: léger et ajusté

Accessoire essentiel de l’année scolaire, le sac d’école peut toutefois vite causer certains maux chez les enfants. Mal balancé, trop lourd et non rembourré, s’il est inadéquat, il donne des douleurs en bas du dos chez plus de 50% des jeunes Québécois, selon l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Cependant, quelques habitudes peuvent être adoptées pour prévenir le pire.

«La première des choses, il faut que l’enfant soit présent lorsque vient le temps de l’achat parce que le haut du sac à dos ne doit pas dépasser ses épaules et descendre sur ses fesses», évoque le vice-président de l’Association des chiropraticiens du Québec (ACQ), Dr Guillaume Corbin.

Les bretelles doivent idéalement mesurer 5 cm (2 pouces) de large, être rembourrées et ajustables. «On va vouloir mettre le sac à dos près du corps, il ne faut donc pas qu’il pende vers l’arrière», soutient le chiropraticien qui ajoute qu’une attache au centre est à envisager afin que les bretelles restent en place.

Il est aussi préférable que le dos du sac soit rembourré pour éviter que les livres ou les items plus pointus pointent vers le dos de l’enfant.

Poids maximal

Avant de transporter le sac, il est recommandé de vérifier son poids qui ne doit pas excéder de 10% celui d’un écolier du primaire et de 15% d’un élève du secondaire. Un enfant pesant 100lb (44kg) doit ainsi éviter de porter plus de 10lb (4,4 kg).

«La première journée de la rentrée, c’est correct, mais sinon il faut toujours être au minimum. Il faut mettre les crayons dans les coffres les plus légers possible ou mettre le moins de choses possible», indique Dr Corbin.

Il conseille également de placer les objets lourds plus bas et plus près du corps afin qu’ils paraissent mécaniquement plus légers pour le dos. Le professionnel suggère aussi de répartir les objets de façon à bien équilibrer le sac et rappelle que ce dernier doit être trimbalé sur les deux épaules.

Conséquences

Chiropraticien depuis 16 ans, Dr Corbin reçoit chaque année dans son bureau de nombreux enfants souffrant de problèmes au dos, aux épaules et au cou.

«L’une des causes que l’on voit, c’est les sacs à dos mal portés, trop lourds ou mal balancés», indique le professionnel qui remarque que la tendance est loin de diminuer.

Il fait valoir qu’il est important de prendre les précautions nécessaires pour prévenir à l’âge adulte les scolioses, c’est-à-dire les déformations de la colonne vertébrale.

Récapulatif

Choisir le sac d’école en présence de son enfant

Ajuster le haut du sac pour qu’il ne dépasse pas le dessus des épaules et que le bas évite d’appuyer sur les fesses

Bretelles rembourrées et d’une largeur de 5 cm (2 pouces)

Privilégier un matériel léger

Dos du sac rembourré

Présence d’une sangle afin de maintenir les bretelles en bonne position

Poids maximal: au primaire, 10% du poids de l’élève alors qu’au secondaire, ce chiffre monte à 15%

Toujours porter le sac à dos sur les deux épaules.

Source: Association des chiropraticiens du Québec