Prolongement de la ligne 171

À partir de janvier, la ligne de bus 171 Henri-Bourassa verra son parcours prolongé d’une dizaine d’arrêts, avec un nouveau terminus à la gare Bois-Franc. Elle desservira ainsi les quartiers Bois-Franc et Nouveau Saint-Laurent, en plus de relier deux stations de métro et deux gares.

Au lieu de terminer son parcours devant Sears, sur le boulevard Thiemens, le bus 171 poursuivra sa route sur le boulevard Cavendish, puis le boulevard Henri-Bourassa Ouest et la rue Grenet pour rejoindre la gare Bois-Franc, qui est desservie par le train de banlieue Deux-Montagnes.

Ce nouveau service sera mis en place les jours de semaine durant les heures de pointe du matin et de l’après-midi, et ce, à compter du 9 janvier.

«L’objectif est surtout de faciliter l’accès à notre réseau à un secteur à fort développement moins bien desservi. Le secteur génère, en période de pointe du matin, environ 3900 déplacements et une partie de ces clients pourrait se tourner vers la ligne 171», explique la conseillère corporative de la Société de Transport de Montréal, Amélie Régis.

La ligne 171 dessert notamment les stations Côte-Vertu et Henri-Bourassa, sur la ligne orange, ainsi que la gare Montpellier.