Jimmy Hu se représente

L’homme d’affaires Jimmy Hu sera candidat pour la seconde fois dans la circonscription de Saint-Laurent, aux élections partielles du 3 avril. Le conservateur avait récolté près de 20% des voix face à Stéphane Dion, en 2015.

Né en Chine, il a immigré avec ses parents à Montréal lorsqu’il était enfant. Après avoir travaillé dès l’âge de 14 ans dans l’entreprise familiale, il s’est spécialisé dans le développement des affaires corporatives et le commerce international. Il est actuellement le directeur de l’Association du Commerce et des Restaurants Chinois du Québec.

«Je suis père de cinq enfants et je lance cette campagne pour eux et tous les enfants de Saint-Laurent», a déclaré M. Hu, lors de l’annonce de sa candidature dans un restaurant du boulevard de la Côte-Vertu, où une cinquantaine de partisans étaient réunis, mardi.

Il s’oppose aux politiques mises en place actuellement par le Parti libéral (PLC), notamment en ce qui concerne la marijuana. Il juge également que «le Canada avait, avant, un meilleur système d’immigration».

Membre du Parti conservateur de longue date, il fut également candidat dans LaSalle-Émard, en 2011, où il avait obtenu 13% des votes.

M. Hu affrontera entre autres Mathieu Auclair, du Nouveau Parti démocratique, et Daniel Green, du Parti Vert, le 3 avril. Le candidat du PLC sera connu mercredi soir, au terme de l’assemblée d’investiture. Yolande James, Emmanuella Lambropoulos et Marwa Riqzy sont dans la course.