Repenser la vocation de Hodge-Place Benoît

Le visage du quartier Hodge-Place Benoît serait amené à changer dans les prochaines années et pourrait attirer davantage de jeunes familles. L’arrondissement de Saint-Laurent souhaite y interdire les industries de commerce de gros ainsi que de transport et de construction, afin d’assurer une planification urbaine allant de pair avec la future gare du Réseau électrique métropolitain (REM).

L’arrondissement y a été de ces propositions de changement de zonage dans le cadre d’une consultation publique mardi soir, à laquelle personne ne s’est présenté.

Les neuf zones concernées par la demande de changement de zonage sont sur la rue Hodge, le chemin de la Côte-de-Liesse et le boulevard Décarie, au sud de la voie ferrée. Il s’agit principalement d’entrepôts qui appartiennent à des sociétés d’Aldo Bensadoun, le propriétaire du Groupe ALDO, ainsi qu’à la firme immobilière Olymbec. L’entreprise familiale Rosenbloom, qui fabrique des sacs en papier, y a également son siège.

Ce secteur, initialement voué à être industriel, est enclavé par les autoroutes et les voies ferrées. La future station Correspondance A40 du REM, située entre les rues Stinson et Deslauriers, pourrait modifier la donne. Elle serait à moins de 10 minutes de marche des résidences de la place Benoît et des rues Harris et Petit.

Le développement de centres de distribution et d’entreprises de transport pourrait y être générateur de camionnage lourd, c’est pourquoi l’arrondissement souhaite prohiber ce type d’usages. Les industries de produits chimiques et pétroliers seraient également interdites avec ce règlement.

Quartier TOD

L’objectif ultime de l’arrondissement est de développer un quartier Transit-oriented development (TOD) axé sur la mixité et les déplacements actifs et collectifs.

«Le secteur se rajeunit, de jeunes familles s’y installent et il y a de beaux projets de maisons écoresponsables, souligne le conseiller Francesco Miele. De plus, il y a déjà l’école Alex Manoogian ainsi que l’ancienne école Socrates.»

Ce nouveau quartier TOD viendrait compléter celui qui sera construit d’ici cinq ans sur le site de l’ancienne usine Honeywell, près du boulevard Marcel-Laurin.

L’administration laurentienne juge ce projet positif et rassurant pour les résidents. Le règlement sera proposé lors de la prochaine séance du conseil, le 6 juin. Le processus d’approbation référendaire suivra.

D’autres consultations sur l’aménagement du quartier Hodge-Place Benoît devraient avoir lieu, mais les dates ne sont pas encore connues.

Avec cette démarche, l’arrondissement souhaite changer l’image des portes d’entrée de Saint-Laurent, afin qu’elles ne soient pas seulement celles d’un pôle industriel, mais avant tout urbaines.

«Nous souhaitons cependant conserver l’industrie manufacturière, qui est intéressante, car elle génère des emplois», indique la chef de division urbanisme, Marie Claude Gauthier.

En janvier, l’arrondissement avait fait un premier pas vers le désenclavement du secteur, en lançant les travaux de traverse piétonne et cycliste sur le boulevard Montpellier, séparé par la voie ferrée. Ils devraient être complétés cet été.