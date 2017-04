L’organisme VertCité propose une promenade champêtre pour les amoureux de nature et de lieux secrets au cœur des ruelles de Saint-Laurent, à l’occasion des Promenades de Jane. Leur histoire et l’implication dans l’espace public seront abordées lors de cette visite d’aménagements dignes des plus beaux jardins, le 5 mai.

Les Promenades de Jane sont des visites guidées gratuites par et pour les citoyens, qui auront lieu du 5 au 7 mai dans tout Montréal.

Programme: 150conversationsenmarche.com