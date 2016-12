Isabelle Melançon assermentée

La députée de Verdun, Isabelle Melançon, est officiellement en poste depuis mercredi, alors qu’elle a été assermentée au salon rouge, à Québec, en compagnie du premier ministre, Philippe Couillard.

Il a salué la longue implication politique de Mme Melançon, rappelant que c’est elle qui l’avait accueilli au Parti libéral en 2003, lorsqu’il avait été élu pour la première fois, comme député de Mont-Royal.

«J’ai tout de suite vu à quel point elle était passionnée et déterminée. On sait maintenant qu’elle est aussi fonceuse et talentueuse», a souligné le premier ministre.

Mme Melançon s’est déjà mise au travail depuis son élection, le 5 décembre.

«J’ai eu des rencontres avec certains ministres, avec le maire de Verdun, Jean-François Parenteau et avec le député fédéral David Lametti. Il y a des choses qui vont bouger rapidement», confie Mme Melançon, qui siégera à l’Assemblée nationale dès la reprise des travaux, au début février.

Elle était d’ailleurs lundi à une soirée bénéfice de la Fondation pour l’alphabétisation à la Grande Bibliothèque, un enjeu qu’elle s’est engagée à défendre durant sa campagne.

La nouvelle députée de Verdun partage dorénavant son temps entre sa circonscription et la capitale provinciale, où elle a déjà pris un appartement.