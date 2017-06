Couleurs d’été à la vente-trottoir

Du 8 au 11 juin, la Promenade Wellington prendra des airs tropicaux pour la vente-trottoir annuelle. Pour l’événement, qui va bien au-delà des aubaines, les organisateurs promettent une programmation «à saveur de Mr. Freeze bleu».

La couleur «Verdun Beach» sera en grande partie donnée par l’activité de surf rodéo, dans laquelle les participants sont invités à affronter des vagues mécaniques… sans aucun risque de noyade.

Un espace détente à l’ambiance tropicale sera également aménagé dans le parc des Madelinots, où les passants pourront prendre une petite pause comme s’ils étaient en voyage dans le Sud.

La musique sera elle aussi au rendez-vous avec, entre autres, des concerts de l’Harmonie Richelieu, de DJ Mess Around, qui donne dans le Rhythm and Blues et le Soul ainsi que de Ramon Chicharron, aux sonorités venues directement d’Amérique latine.

Plusieurs compagnies verdunoises qui n’ont pas habituellement pignon sur rue sont déjà inscrites et profiteront de l’événement pour faire découvrir leurs produits.