Du poulet cajun pour souper et en salade pour le lunch!

Cette recette de poulet est très facile à faire alors faites-en un peu plus! Il suffit de se procurer des épices cajun et des poitrines de poulet. Cuire au four ou au BBQ avec des légumes et votre souper est fait! Pour le reste, préparer la vinaigrette César et le prosciutto grillé pour accompagner le poulet et la salade. Un deux pour un qui en vaut la peine!!

Trouve d’autres délicieuses recettes sur kpourkatrine.com

Salade César et poulet cajun

Portions 4

Préparation 25 minutes

Cuisson 15 minutes

INGRÉDIENTS

Poulet cajun

3 c. à soupe (45 ml) de farine sans gluten ou de farine régulière

2 c. à soupe d’épices cajun (ou 3 c. à soupe si vous aimez le piquant comme moi!)

4 poitrines de poulet désossées, sans la peau

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

Prosciutto grillé

4 tranches de prosciutto

Vinaigrette

1/3 tasse (80 ml) de mayonnaise

1 1/2 c. à soupe (22,5 ml) de jus de citron

1 gousse d’ail, hachée

2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon

1 c. à soupe (15 ml) de câpres, hachés

1 c. à thé (5 ml) de pâte d’anchois (facultatif)

1 c. à soupe (15 ml) de levure nutritionnelle

Salade

6 tasses de laitues variées (romaine, bébés épinards, kale, Boston)

PRÉPARATION

Poulet cajun

Préchauffer le four à 425°F Déposer la farine et les épices cajun dans une grande assiette creuse. Bien enrober les poitrines du mélange et saupoudrer l’excédent. Réserver dans une autre assiette et jeter le reste du mélange. Dans une grande poêle antiadhésive, chauffer l’huile à feu fort et faire revenir les poitrines 2 minutes de chaque côté. Mettre la poêle au four et poursuivre la cuisson de 10 à 12 minutes, jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit. (On peut aussi cuire le poulet sur le BBQ.)

Prosciutto grillé

Étendre les tranches de prosciutto sur une plaque à biscuits et cuire 15 minutes. Réserver. (On peut aussi cuire le prosciutto au micro-ondes 2 minutes dans une grande assiette jusqu’à ce qu’il soit bien croustillant.)

Vinaigrette

Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette. Réserver.

Salade