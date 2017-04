La sexualité, qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Si les premiers mots qui nous viennent à l’esprit font souvent référence à la génitalité, il faut savoir que la sexualité humaine comporte six grandes dimensions. En interagissant, elles influencent la vision que nous en avons et la façon dont nous la vivons. Quelles sont-elles?

La dimension biologique

Reproduction et contraception, orgasme et stimulation des sens, ITSS et comportements à risque – la dimension biologique englobe les aspects relatifs à l’anatomie ainsi qu’à la physiologie du corps humain. En d’autres mots, c’est la sexualité que nous vivons à travers notre corps.

La dimension psychologique

La dimension psychologique comprend tout ce qui a trait à l’identité sexuelle et de genre, aux préférences sexuelles, à l’estime de soi, à l’érotisme, aux fantasmes, à l’intimité, à l’attachement, etc.

La dimension affective

De l’amour à la haine, de la gêne à l’agressivité, la dimension affective fait référence aux sentiments et aux différentes émotions que notre intimité sexuelle et notre vie de couple ou amoureuse génèrent. La meilleure façon de se familiariser avec cette facette de la sexualité? Rester à l’écoute de ce qui se passe dans notre cœur!

La dimension cognitive

La clé d’une saine sexualité? Développer un esprit critique! La dimension cognitive correspond principalement à l’information reçue ainsi qu’à nos connaissances en matière de sexualité humaine.

La dimension morale, spirituelle ou religieuse

Elle se compose des règles de conduite mises de l’avant par une société ou une culture en matière de sexualité. Cette dimension fait référence à nos valeurs personnelles, notre éthique, nos croyances, notre religion, nos principes, etc.

La dimension socio-culturelle

La dimension socio-culturelle regroupe tout ce que la société nous dicte ou nous apprend en matière de sexualité; les stéréotypes, les normes, les rôles, les représentations et les comportements associés au sexe, par exemple.

En conclusion

Après plus de cinq ans à vous parler de sexualité sous différents angles, voici ma dernière contribution à la chronique Sexe dans la ville. Merci, chères lectrices et chers lecteurs, de m’avoir suivie dans cette aventure! J’espère sincèrement qu’au fil du temps, j’ai su répondre aux questions que vous n’auriez peut-être jamais osé poser, que j’ai pu vous outiller un peu plus en matière d’érotisme, d’amour, d’éducation et de santé sexuelle, mais j’espère d’abord et avant tout avoir été en mesure de vous montrer à quel point la sexualité va justement au-delà de la simple rencontre des corps. C’est un concept multidimensionnel et universel en constante évolution.

Je vous souhaite de vivre une sexualité saine, harmonieuse et authentique qui corresponde à vos valeurs. Et dans le cas où vous auriez l’impression de ne pas posséder tous les outils nécessaires pour y parvenir, sachez que les sexologues sont des professionnels outillés qui sont en mesure de vous aider à surmonter vos difficultés.