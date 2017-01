IXPL des Prairies – Maltstrom (Notre-Dame-des-Prairies)

L’année 2016 a vu apparaître son lot de nouvelles micros. Parmi elles, Maltstrom, dans Lanaudière, qui offre, fait étonnant, plus de lagers que de ales. La IXPL (India extra pale lager) des Prairies a le nez fruité typique des IPA de la côte ouest américaine et, grâce à sa levure de lager, est très douce, malgré ses 6 % d’alcool. Au goût, cela rappelle donc les bières de type session. Toutefois, la IXPL a beaucoup plus de corps. L’amertume est bien présente, surtout en fin de gorgée lorsque l’aspect résineux du houblon ressort.

«On voulait un corps le plus sec possible et axé sur la céréale. Je suis brasseur de lager de formation, alors j’ai pensé naturellement qu’une India pale lager pouvait mettre le houblon en avant, tout en gardant une bonne buvabilité.» –Michaël Fiset, brasseur

Amertume: Modérée (45 IBU)

Houblon: Citra, Mosaïc, Galaxy

Taux d’Alcool: 6%

Prix: 6,45$/473 ml (taxes et consigne incluses)