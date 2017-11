Le marché de Noël de la Société des arts technologiques du boulevard Saint-Laurent a lieu jusqu’à dimanche. Suggestions d’artisans d’ici à découvrir.

Cacao 70



Pour les amoureux du chocolat, Cacao 70 est là. Avec ses sauces chocolatées aux parfums originaux, ses barres et ses poudres à chocolat chaud, les amateurs seront comblés. Bonus: les emballages sont des plus soignés.

Thé Bangoshi



Spécialisé en thés matchas, Bangoshi propose des ensembles-cadeaux comprenant fouet, cuillère et poudre matcha pour réaliser des matchas savoureux. Le tout emballé dans un tissu festif inspiré de la technique japonaise furoshiki!

Le Nutritionniste urbain



Bernard Lavallée, alias le Nutritionniste urbain, offre des livrets de semences thématiques : semences ancestrales, potager de balcon, etc. Idéal pour le bas de Noël du jardinier amateur!

OCNI Factory



OCNI Factory a créé des crayons aux saveurs passe-partout: Citron et sel, Piment et ail, Sauce soya tamari et Basilic. À l’aide du taille-crayon, on assaisonne son plat de copeaux de saveurs, et le tour est joué. Ludique, original et savoureux!