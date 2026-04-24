Prêt d’objets à la bibliothèque de Pointe-Claire

Besoin d’un téléscope? D’une machine à coudre? D’un tourne-disque? La Bibliothèque publique de Pointe-Claire – Centrale offre maintenant un service de prêt d’objets.

Ce service, disponible dès aujourd’hui, permet d’emprunter une variété d’objets en plus des livres et documents traditionnels.

Le nouveau service de prêt d’objets de la Bibliothèque publique de Pointe-Claire – Centrale propose une gamme variée d’articles. Les abonnés peuvent notamment emprunter des outils de bricolage ou des appareils multimédias. Cette initiative vise à encourager le partage et l’accessibilité, indique la municipalité.

Le service est exclusivement réservé aux abonnés adultes de la Bibliothèque publique de Pointe-Claire – Centrale. Les emprunts sont limités à une durée de trois semaines, avec la possibilité d’emprunter un objet par catégorie à la fois

Pour garantir la responsabilité des emprunts, un document doit être signé en cas de perte, dommage ou bris de l’objet.

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