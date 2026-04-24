Fermeture partielle de l’avenue Viger Ouest dès lundi soir

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé la fermeture partielle de l’avenue Viger Ouest à Montréal, du 26 avril au 18 mai. Cette mesure est nécessaire pour permettre la reconstruction des conduites de services publics dans le cadre de la réfection du pont d’étagement de la rue Saint-Urbain, au-dessus de la route 136.

Les travaux s’inscrivent dans le cadre de la réfection du tunnel Viger.

Deux vois sur trois fermées

Les travaux entraîneront la fermeture de deux voies sur trois de l’avenue Viger Ouest, entre les rues Clark et Côté. Une voie sur deux sera aussi retirée sur la rue Saint-Urbain, entre la rue De la Gauchetière Ouest et l’avenue Viger Ouest.

Ces fermetures seront effectives du 26 avril, à 22h, jusqu’au 18 mai, à 5h. De plus, les camions ne pourront plus circuler entre le boulevard René-Lévesque Ouest et l’avenue Viger Ouest.

Pour atténuer les perturbations, un chemin de détour balisé sera mis en place. En direction ouest, les automobilistes pourront emprunter le boulevard René-Lévesque Ouest et la rue De Bleury pour rejoindre l’avenue Viger. En direction est, le détour passera par le boulevard René-Lévesque Ouest et la rue Berri.

À noter que la piste cyclable demeurera ouverte pendant toute la durée des travaux.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable souligne que les travaux pourraient être reportés ou prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Les usagers de la route sont donc invités à consulter Québec 511.

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