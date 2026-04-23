La SDC du Vieux-Montréal vise la cohabitation sociale

La Société de développement commercial (SDC) du Vieux-Montréal s’associe avec quatre organismes pour un programme visant à renforcer la cohabitation sociale et le sentiment de sécurité dans le quartier historique. Ce programme, intitulé Cohabitation & Sécurité Vieux-Montréal, se veut une réponse aux enjeux liés à l’itinérance.

Selon la SDC, le programme repose sur une approche collaborative et opérationnelle. Parmi les partenaires du programme figurent quatre organismes majeurs de l’arrondissement de Ville-Marie: L’Itinéraire, la Maison du Père, L’Anonyme et l’Accueil Bonneau.

Le programme comporte quatre volets, soit l’intervention de rue, les brigades de propreté, une vigie sur le terrain et les interventions rapides lors de signalements. Selon la SDC, ces axes d’intervention visent à mieux soutenir les personnes en situation de précarité, tout en améliorant la qualité de vie, la sécurité et l’expérience globale dans le quartier.

Un projet né des besoins du terrain

Ce programme a été conçu en réponse à un sondage mené auprès des membres de la SDC à l’été 2025. Les résultats ont souligné l’importance d’agir concrètement sur les enjeux de cohabitation sociale dans un quartier en pleine transformation. Avec plus de 2400 entreprises, des dizaines de milliers de travailleurs, plus de 6,5 millions de visiteurs par an et une population résidentielle en croissance atteignant près de 15 000 personnes, le Vieux-Montréal est un quartier dynamique nécessitant des solutions adaptées pour maintenir une bonne qualité de vie.

Le Vieux-Montréal, avec sa riche histoire et son attrait touristique, est confronté à des défis uniques en matière de cohabitation et de sécurité, indique la SDC. Le programme Cohabitation & Sécurité Vieux-Montréal vise à instaurer un modèle de cohabitation qui pourrait inspirer d’autres quartiers de la ville.

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