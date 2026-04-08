La rue Saint-Paul se redévoile, malgré quelques travaux à accomplir

La rue Saint-Paul Ouest, la plus ancienne voie de circulation de Montréal, amorce son premier printemps avec son nouvel aménagement. La SDC du Vieux-Montréal souhaite attirer les Montréalais sur cette rue emblématique, malgré qu’une partie de l’endroit soit encore le théâtre de travaux.

Le réaménagement de la rue Saint-Paul Ouest vise à améliorer la convivialité et la sécurité des piétons. Les trottoirs ont été élargis et leur hauteur réduite, créant une continuité avec la chaussée et facilitant l’accessibilité universelle. La rue est désormais partagée: les piétons peuvent circuler librement dans la rue, comme les voitures.

Dans le cadre de ce réaménagement, la vitesse de circulation automobile est désormais limitée à 20 km/h. De plus, le stationnement sur rue a été retiré au profit de zones de livraison de courte durée.

Travaux aux abords de la Place Royale

Les seuls travaux qui restent à compléter dans cette phase de réaménagement de la rue Saint-Paul Ouest sont ceux du côté est de la Place Royale et de la ruelle située tout juste en face.

La Place Royale, sur la rue Saint-Paul Ouest.

Les travaux ont commencé la semaine dernière et s’étireront jusqu’à la fin du mois de juillet.

La Place Royale est la première place publique de Montréal, inaugurée en 1676. C’est aussi la première rue à être pavée. L’édifice qu’on voit aujourd’hui a été construit en 1836, après le déménagement du marché à la Place Jacques-Cartier. Il fait partie du musée Pointe-à-Callière.

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