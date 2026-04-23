CDN-NDG ajuste son projet de parcomètres sur Sherbrooke Ouest

Sous la pression de résidents et de commerçants, l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN–NDG) a annoncé mercredi des modifications importantes à son projet d’implantation de parcomètres sur la rue Sherbrooke Ouest. Le nombre total d’espaces tarifés sera réduit de près de moitié.

Annoncé en mars dernier, le projet prévoyait initialement l’installation d’environ 450 parcomètres sur un tronçon de la rue Sherbrooke Ouest et sur les amorces des rues transversales, en collaboration avec l’Agence de la mobilité durable. L’objectif affiché était d’améliorer la rotation des véhicules et de soutenir la vitalité commerciale de cette artère.

Mais le projet a suscité une certaine opposition de la part de citoyens et de commerçants, culminant dans le dépôt d’une pétition. L’arrondissement a affirmé avoir pris le temps d’analyser les préoccupations exprimées par les résidents, les commerçants et les usagers du secteur avant de revoir sa position.

Un périmètre rétréci

Selon un communiqué émis par l’arrondissement jeudi, les parcomètres initialement prévus sur les rues transversales à l’ouest du boulevard Décarie ne seront pas installés. Le tronçon de la rue Sherbrooke Ouest situé entre le boulevard Grand et l’avenue Beaconsfield sera également exclu du projet.

Ces ajustements ramènent le nombre total d’espaces tarifés à environ 250, soit une diminution de près de moitié par rapport au plan original.

«La mobilisation citoyenne des dernières semaines a été entendue. Comme personne élue, il est de notre responsabilité d’ajuster nos projets et d’agir lorsque les préoccupations exprimées sont claires», a déclaré Sonny Moroz, maire suppléant de l’arrondissement.

Les objectifs du projet demeurent

Malgré ces reculs, l’arrondissement maintient que les grandes orientations du projet restent inchangées: favoriser la disponibilité du stationnement sur une artère commerciale importante, améliorer la rotation des véhicules et soutenir l’économie locale

Une partie des revenus générés par les nouveaux parcomètres sera consacrée à des projets d’embellissement, de propreté et de sécurité, réalisés en collaboration avec l’Association des gens d’affaires de Notre-Dame-de-Grâce (BIZ NDG).

L’arrondissement et l’Agence de la mobilité durable finaliseront les modalités d’implantation dans les prochaines semaines. L’installation devrait débuter autour du 15 mai. Le processus se fera de l’est vers l’ouest et durera environ un mois. Les parcomètres situés à l’est du boulevard Décarie pourraient être mis en service dès la semaine du 1er juin, et ceux à l’ouest, à partir de la mi-juin.

Une période de grâce d’une à deux semaines est prévue après chaque mise en service, pendant laquelle aucune contravention ne sera émise.

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