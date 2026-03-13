Nouveaux parcomètres sur Sherbrooke Ouest

L’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN–NDG) a annoncé l’installation de nouveaux parcomètres sur la rue Sherbrooke Ouest. Cette initiative vise à améliorer la disponibilité du stationnement, à soutenir la vitalité commerciale et à favoriser une meilleure rotation des véhicules, indique l’arrondissement.

Le projet est réalisé en collaboration avec l’Agence de la mobilité durable, qui se chargera de l’installation, de l’exploitation et du marquage au sol des nouvelles zones tarifées.

Le projet couvrira le tronçon de la rue Sherbrooke Ouest entre le boulevard Grand et l’avenue de Hampton, ainsi que de l’avenue Wilson jusqu’à la limite est de l’arrondissement. Cela représente environ 200 espaces de stationnement.

L’arrondissement ajoutera également 247 parcomètres sur les amorces des rues transversales pour éviter que les automobilistes n’aillent encombrer le voisinage.

Favoriser les commerces

Cette initiative vise à améliorer la disponibilité des espaces de stationnement pour les clients des commerces. Elle favorisa une rotation adéquate des véhicules, indique l’arrondissement.

Les revenus générés seront réinvestis pour dynamiser davantage cette artère commerciale. L’arrondissement s’engage à accompagner les commerçants du secteur et à suivre le taux d’utilisation des stationnements.

Les nouveaux parcomètres seront installés avant le début de la saison estivale.

Parallèlement, l’arrondissement révisera les espaces réservés pour les livraisons, la mobilité réduite et les taxis, ainsi que les dégagements de sécurité aux intersections.

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