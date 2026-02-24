Le Théâtre Empress sera démoli pour un espace culturel extérieur

L’arrondissement Côte-de-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce fait une croix sur le bâtiment du Théâtre Empress et annonce qu’il sera démoli tout en conservant la façade. L’espace sera utilisé pour des événements culturels extérieurs, en attendant qu’un projet privé se manifeste.

Le Théâtre Empress est à l’abandon depuis plus de 30 ans. Mais l’édifice placardé marque toujours le paysage de Notre-Dame-de-Grâce, avec ses figures égyptiennes sculptées dans la façade.

De nombreuses propositions ont été lancées au cours des années pour relancer cet espace cinématographique, longtemps utilisé pour le cinéma de répertoire, mais toutes ont été abandonnées. Une des raisons : le bâtiment est tellement décrépit que sa rénovation ou même sa démolition et sa décontamination coûteraient une fortune à tout promoteur immobilier.

L’arrondissement CDN–NDG espère enlever un obstacle en procédant lui-même à la démolition – ou plutôt la déconstruction, pour être précis.

«Après 30 ans d’inaction, il fallait poser un geste concret. Nous faisons le choix responsable de préserver la façade emblématique du Théâtre Empress tout en redonnant rapidement aux citoyens un lieu culturel vivant et accessible», affirme la mairesse d’arrondissement Stephanie Valenzuela.

Stephanie Valenzuela et Sonny Moroz.

Les élus présents à l’annonce mardi ont reconnu que la population peut être cynique concernant les annonces touchant le Théâtre Empress. C’est pourquoi ils souhaitent agir rapidement pour les travaux que l’arrondissement peut accomplir sans attendre un partenaire, soit-il public ou privé.

«Vous êtes ici depuis trop longtemps pour croire sur parole un politicien avec un micro», a dit Sonny Moroz, conseiller municipal du district Snowdon, aux journalistes présents à l’annonce.

L’arrondissement prévoit octroyer le contrat de déconstruction cet automne pour des travaux en 2027. Les élus ont prévu 10 M$ à cet effet.

Cinéma à ciel ouvert?

Selon Alexandre Teodoresco, conseiller municipal du district Loyola, l’arrondissement n’a pas encore un acheteur potentiel pour le site. Les élus vont d’abord consulter la population pour cibler une nouvelle vocation.

D’ici-là, le site du Théâtre Empress ne sera pas laissé en friche. Les élus d’Ensemble Montréal souhaitent trouver un partenaire pour organiser des événements culturels, comme des projections cinématographiques extérieures ou des soirées théâtrales.

Cet aspect du projet sera aussi soumis à une consultation publique. Une première programmation culturelle pourrait être planifiée pour l’automne 2027.

Maquette de la proposition d’usage transitoire de l’arrondissement CDN-NDG pour le site du Théâtre Empress.

Roxanne Sayegh, directrice générale de Cinéma Cinéma, s’est dite intéressée au projet, mais sans se prononcer sur les intentions que son entreprise pourrait avoir sur le site.

«Je trouve ça enthousiasmant que les gens semblent mobilisés pour que cet espace puisse renaître. […] C’est sûr qu’on veut faire partie de la conversation pour que le cinéma d’auteur récupère un espace qu’il a perdu», dit-elle.

Cinéma Cinéma est la bannière qui chapeaute les opérations des cinémas Beaubien, Du Parc et Du Musée.

Mi-figue, mi-raisin dit l’opposition

Peter McQueen, conseiller municipal de NDG et l’un des deux élus de Projet Montréal dans l’arrondissement, reconnaît que l’édifice doit être démoli. Il se réjouit de la sauvegarde de la façade et de la vocation culturelle transitoire.

Il doute toutefois de la faisabilité d’un cinéma extérieur à cet endroit. Le site est directement collé sur des édifices à logements, souligne-t-il.

«On a déjà un espace culturel extérieur au milieu du par Notre-Dame-de-Grâce. Et il y a une raison pour laquelle c’est au milieu du parc : c’est parce qu’il crée du bruit le soir pendant tout l’été. Il faut que ça soit le plus loin possible des résidences.»

Le parc Notre-Dame-de-Grâce est situé tout juste en face du Théâtre Empress. C’est d’ailleurs là qu’avait lieu l’annonce de mardi.

Peter McQueen

Peter McQueen aurait aussi aimé voir une proposition plus avancée pour la vocation finale.

«Ça prend un espace culturel intérieur. C’est ça qu’il manque dans ce quartier.»

Avec une proposition plus claire, l’arrondissement pourrait s’assurer d’intégrer du logement dans l’édifice final, souligne M. McQueen.

Selon Sonny Moroz, les élus d’Ensemble Montréal sont ouverts à une proposition intégrant du logement.

*Une version précédante de ce texte indiquait que Peter McQueen était le seul élu de Projet Montréal dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Dans les faits, Projet Montréal compte deux élus dans cet arrondissement.