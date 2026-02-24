Le tunnelier de la ligne bleue est prêt à forer

Ça y est, le tunnelier qui creusera le prolongement de la ligne bleue du métro est arrivé, assemblé et prêt à forer. Pour les deux prochaines années, l’impressionnante machine s’affairera à construire le tunnel qui s’étirera jusqu’à Anjou.

L’assemblage du tunnelier du Projet ligne bleue a été dévoilé lundi lors d’une visite officielle sur le chantier de la future station Vertières, près du centre commercial Le Boulevard. À partir du mois d’avril, il creusera 4,6 kilomètres de tunnel jusqu’à la station Anjou.

Aucun dynamitage. Le tunnelier mord dans le roc et évacue les morceaux de pierre. Au fur et à mesure qu’il avance, il place les tuiles qui forment le tunnel.

Le tunnelier creusera essentiellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf pour des périodes d’entretien. Il construira entre 10 et 15 mètres de tunnel par jour pour atteindre la future station Anjou en 2028. La connexion vers l’ouest avec la station Saint-Michel sera complétée par la suite.

Des décennies à attendre

«C’est un moment historique, on vit ça une fois dans une vie. Ça fait plus de 40 ans qu’on attend ce projet», souligne Aref Salem, conseiller municipal et président de la Société de transport de Montréal (STM).

Plusieurs élus et gestionnaires inaugurent le tunnelier pour le prolongement de la ligne bleue.

C’est René Lévesque qui a annoncé pour la première fois le prolongement de la ligne bleue, en 1979. Lorsque les nouvelles stations seront enfin inaugurées en 2031, plus de 50 ans se seront écoulés.

Chantal Rouleau, ex-mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la métropole, rappelle que la station Anjou sera accessible des deux côtés de l’autoroute 25. Ceci facilitera l’accès à la ligne bleue pour les résidents des secteurs les plus à l’est de l’île.

«Quand on parle d’un game changer, ça va changer la mobilité dans l’est de Montréal», dit-elle.

Mme Rouleau et M. Salem faisaient partie de l’administration montréalaise lorsque le projet a été remis sur les rails, entre 2014 et 2017. Mme Rouleau a ensuite rejoint la Coalition Avenir Québec et siège depuis comme députée et ministre.

Une première à Montréal… presque

C’est la première fois qu’un tunnelier est utilisé pour le réseau du métro à Montréal. Mais ce n’est pas tout à fait nouveau pour la métropole. Entre 2020 et 2022, un autre tunnelier, baptisé Alice, a creusé la branche du REM qui mènera bientôt à l’aéroport Montréal-Trudeau.

La machine de la ligne bleue est toutefois plus imposante. Elle mesure 9,7 mètres de diamètre, contre 7,4 mètres pour le REM. Elle forera aussi un tunnel presque deux fois plus long dans un laps de temps semblable.

Le tunnelier du prolongement de la ligne bleue.

D’ailleurs, la STM sollicitera bientôt l’aide du public pour trouver une «marraine» pour le tunnelier. La machine portera le nom de la personne choisie. La STM cherche ainsi à honorer une femme qui a marqué significativement un domaine comme le génie, le transport ou le développement durable. Les détails de cette initiative seront dévoilés le 9 mars.