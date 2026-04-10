Entraves routières majeures ce week-end à Montréal

La circulation automobile sera encore plus compliquée que d’habitude à Montréal ce week-end, avec des entraves routières majeures à prévoir un peu partout sur le territoire. Les usagers de la route sont invités à planifier leurs déplacements en conséquence.

Les tunnels Viger et Ville-Marie paralysés

L’entrave la plus significative concerne la route 136, dont les deux directions seront fermées de façon complète pendant toute la fin de semaine à partir des approches des tunnels Viger et Ville-Marie. La fermeture permettra la démolition de la portion ouest du pont d’étagement de la rue Saint-Urbain, dans le cadre du projet majeur de réfection des deux tunnels.

Le secteur est à éviter complètement, indique Mobilité Montréal.

Une partie du tronçon de la route 136 qui sera fermée pendant la fin de semaine du 10 avril. Tunnel Viger, 10 au 13 avril (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

En direction ouest, la fermeture s’étend de vendredi 23 h à lundi 5 h, entre le début de l’autoroute (rue Panet) et l’accès à la rue Lucien-L’Allier. Les automobilistes devront emprunter l’avenue Viger, le boulevard Robert-Bourassa et la rue Saint-Antoine Ouest. Les camions, quant à eux, sont dirigés via les rues Saint-Jacques, Mansfield et Saint-Antoine Ouest.

Vers l’est, la route 136 sera fermée entre la sortie 4 (rue de la Montagne / rue Saint-Jacques) et l’accès à la rue Atateken. Le détour s’effectue via la rue Saint-Antoine Est.

La circulation au-dessus de la route 136 sera aussi perturbée. Le pont d’étagement de la rue Saint-Urbain est déjà fermé, mais celui du boulevard Saint-Laurent sera également inaccessible entre 22h vendredi et 10h samedi.

L’autoroute 10 Bonaventure également touchée

Sur l’autoroute 10 en direction est, l’accès en provenance du chemin des Moulins sera fermé de vendredi 22 h à mardi 5 h. Le détour passe par le chemin des Moulins, puis les rues Marc-Cantin et Carrie-Derick. Ces travaux sont sous la responsabilité de PJCCI.

À noter également qu’une nouvelle configuration des voies est en vigueur dans les deux directions entre les ponts Victoria et Clément jusqu’au 14 avril.

L’échangeur A-13 / A-520 perturbé

Du samedi 1 h à lundi 5 h, le chemin de la Côte-de-Liesse sera complètement fermé entre l’accès en provenance de l’A-13 sud et la bretelle pour l’A-13 nord. La 23e Avenue en direction nord, entre les rues Hickmore et Louis-A.-Amos et le chemin de la Côte-de-Liesse, sera également fermée durant la même période.

Par ailleurs, une fermeture partielle d’une voie sur deux sur l’A-520 est, au-dessus de l’A-13, est prévue de samedi 1 h jusqu’à mardi 22 h.

Autres entraves à prévoir

REM : ouvertures tardives les 11 et 12 avril; premiers départs à 7 h 30 depuis Deux-Montagnes et Brossard, et à 7 h 35 depuis la Gare Centrale.

: ouvertures tardives les 11 et 12 avril; premiers départs à 7 h 30 depuis Deux-Montagnes et Brossard, et à 7 h 35 depuis la Gare Centrale. Avenue De Lorimier (arr. Ville-Marie): fermeture complète en direction nord et fermeture partielle d’une voie sur trois en direction sud, entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve. La fermeture s’étirera du lundi au mercredi de 7h à 19h et le jeudi de 7h à 18h, pour trois semaines.

(arr. Ville-Marie): fermeture complète en direction nord et fermeture partielle d’une voie sur trois en direction sud, entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve. La fermeture s’étirera du lundi au mercredi de 7h à 19h et le jeudi de 7h à 18h, pour trois semaines. Route 138 à LaSalle : fermeture partielle d’une voie sur deux dans la sortie 2, dans les deux directions, jusqu’au 18 avril.

: fermeture partielle d’une voie sur deux dans la sortie 2, dans les deux directions, jusqu’au 18 avril. Pont du chemin de la Côte-Saint-Luc (au-dessus de l’A-15 Décarie): reprise des travaux de réparation dès le 13 avril, jusqu’à la fin de 2026.

(au-dessus de l’A-15 Décarie): reprise des travaux de réparation dès le 13 avril, jusqu’à la fin de 2026. Autoroute 20 entre Sainte-Julie et Beloeil : travaux complémentaires à l’aménagement d’une voie réservée en direction est, en cours depuis le 22 mars.

: travaux complémentaires à l’aménagement d’une voie réservée en direction est, en cours depuis le 22 mars. Route 340 à Vaudreuil-Dorion et Saint-Lazare: travaux de réaménagement prévus à compter du 15 avril jusqu’à la fin novembre 2026.

Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle que les travaux pourraient être annulés ou modifiés en cas de conditions météorologiques défavorables. Les usagers sont invités à consulter le site Québec 511 pour suivre l’évolution des entraves en temps réel.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.