Reprise des travaux sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes à Vaudreuil-Dorion

Les travaux de réaménagement du boulevard de la Cité-des-Jeunes (route 340), à Vaudreuil-Dorion, reprendront à partir du 15 avril. La nouvelle phase de travaux vise le réaménagement des abords du nouvel hôpital et de l’autoroute 30.

Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le chantier comprend la construction de deux carrefours giratoires à l’est de l’autoroute 30, le réaménagement de deux intersections près de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, ainsi que l’aménagement d’une piste polyvalente d’un kilomètre.

Novembre ne marquera toutefois pas la fin des entraves sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes. Après une autre pause hivernale, les travaux reprendront au printemps 2027. Ils devraient être complétés en 2028.

Entraves et gestion de la circulation

Du 15 au 18 avril, la circulation se fera à contresens sur le boulevard de la Gare entre le boulevard de la Cité-des-Jeunes et la rue Maurice-Richard. À partir du 20 avril et jusqu’à la fin novembre, au moins une voie par direction sera fermée entre le chemin de la Petite-Rivière et le boulevard de la Gare, de part et d’autre de l’autoroute 30. Cependant, une voie de circulation par direction sera maintenue en tout temps.

D’autres fermetures sont prévues. Du 22 avril à la mi-mai, la bretelle menant du boulevard à l’autoroute 30 en direction ouest sera inaccessible, tout comme la voie de virage à droite du boulevard de la Gare en direction sud.

De la mi-mai à la fin juillet, le boulevard de la Cité-des-Jeunes sera complètement fermée à l’angle du boulevard de la Gare. Un chemin de contournement sera disponible.

Le ministère des Transports invite les automobilistes à consulter Québec 511 pour bien gérer leurs déplacements.

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