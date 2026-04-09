Fermeture partielle de l’autoroute 520 cette fin de semaine

Les automobilistes qui empruntent les autoroutes 13 et 520 se buteront à des fermetures partielles cette fin de semaine. Des voies retirées et des bretelles d’accès fermées sont à prévoir près de l’échangeur entre les deux autoroutes.

Ces fermetures, qui se dérouleront du 10 au 13 avril 2026, sont nécessaires pour la reconstruction du pont d’étagement de l’autoroute 520 au-dessus de l’autoroute 13. Les usagers de la route sont invités à planifier leurs déplacements en conséquence.

Les entraves

Les entraves débuteront le vendredi 10 avril à 20h et se poursuivront jusqu’au lundi à 5h du matin.

Dans la nuit de vendredi à samedi, l’autoroute 520 en direction est sera complètement fermée entre la sortie numéro 4 (A-13 / Laval / Lachine / Montée de Liesse) et l’entrée en provenance de l’A-13 nord. Par la suite, une voie sur deux sera retranchée à la hauteur de l’autoroute 13 jusqu’au 17 avril à 22 h.

De plus, de samedi 1h du à lundi 5 h, plusieurs autres fermetures auront lieu. La voie de desserte de l’autoroute 520 en direction est, la bretelle de l’A-13 sud vers l’A-520 est, la bretelle de l’A-520 est vers l’A-13 nord, ainsi que la 23e Avenue en direction nord seront toutes fermées.

Le ministère des Transports recommande aux usagers de consulter Québec 511 pour planifier adéquatement leurs déplacements. Des détours seront balisés par une signalisation temporaire pour guider les automobilistes. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces fermetures pourraient être reportées.

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