L'autoroute 15 à la hauteur du chemin de la Côte-Sainte-Catherine.

Fermetures partielles de l’autoroute 15 et du chemin de la Côte-Saint-Luc

Les automobilistes qui empruntent l’autoroute 15 et le chemin de la Côte-Saint-Luc devront s’armer de patience pour les mois à venir, des fermetures partielles étant prévues jusqu’à la fin de l’année.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé la reprise des travaux de réparation du pont d’étagement du chemin de la Côte-Saint-Luc, au-dessus de l’autoroute 15, à partir du 13 avril. Ces travaux visent à prolonger la durée de vie de la structure.

Gestion de la circulation et entraves

Durant la période des travaux, des fermetures partielles de nuit sont prévues sur l’autoroute 15 dans chaque direction. Le chemin de la Côte-Saint-Luc subira également des fermetures partielles dans les deux sens. De plus, des fermetures ponctuelles du trottoir sur la structure sont à prévoir.

Pour faciliter la circulation, des chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les usagers de la route sont donc invités à consulter Québec 511 pour planifier leurs déplacements de manière adéquate.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.