Alexandre Leduc se représentera pour Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve

Le député d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, a été officiellement désigné pour défendre à nouveau les couleurs de Québec solidaire lors des élections générales de cet automne. Cette annonce a été faite lors d’une soirée d’investiture organisée à Production Jeun’est.

Un engagement renouvelé pour la communauté

Alexandre Leduc a exprimé sa détermination à poursuivre son travail dans la circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve, soulignant son rôle dans le soutien aux coopératives d’habitation et la sécurisation de locaux pour des initiatives locales telles que les Pirates verts et la micro-forêt Notre-Dame. Il a également mentionné ses efforts pour le financement des épiceries solidaires, affirmant que ces réalisations sont le fruit d’un travail collectif avec son équipe et les militants de Québec solidaire.

«Mon rôle a toujours été de débloquer des dossiers. Que ce soit par le soutien aux coopératives d’habitation face au projet de loi 20 et la sécurisation de locaux pour les Pirates verts, de la micro-forêt Notre-Dame jusqu’au financement des épiceries solidaires, rien n’a été accompli seul. […] J’aime Hochelaga, j’aime le Québec et je suis fier de notre belle gang de solidaires», affirme-t-il dans un communiqué.

Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire, a salué le travail d’Alexandre Leduc, affirmant qu’il a transformé Hochelaga-Maisonneuve en un bastion de la défense des droits des travailleurs.

Roxane Milot, candidate solidaire dans Sainte-Marie–Saint-Jacques, a également souligné l’importance des contributions de Leduc, notamment ses propositions sur le droit à la déconnexion et le télétravail, ainsi que son combat contre les lois anti-syndicales de la CAQ.

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