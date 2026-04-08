Roxane Milot, candidate solidaire pour remplacer Manon Massé

Roxane Milot, présidente de Québec solidaire, a été officiellement désignée pour succéder à Manon Massé en tant que candidate dans la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques.

L’annonce a été faite lors d’une soirée au bar Le Date, situé dans Le Village à Montréal.

Manon Massé, militante de la première heure et ancienne coporte-parole de Québec solidaire, a annoncé en octobre qu’elle ne solicitera pas un nouveau mandat comme députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques. Elle passe donc le flambeau à Roxane Milot pour les élections de cet automne.

«Après toutes ces années à lutter aux côtés des gens de Sainte-Marie–Saint-Jacques, je sais que je cède ma place à la bonne personne. Roxane, c’est la continuité vivante de tout ce que nous avons bâti ensemble, mais avec cette énergie nouvelle dont nous avons tant besoin», affirme Mme Massé.

Les engagements de Roxane Milot

Roxane Milot s’engage à poursuivre le travail acharné de sa prédécesseure avec conviction, «pour un Québec qui ne laisse personne derrière, qui élargit les droits au lieu de les restreindre, et qui résiste à la montée des politiciens et politiciennes de droite qui fragilisent notre tissu social.»

Mme Milot est présidente de Québec solidaire depuis 2023. Selon le parti, elle réside et travaille dans la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques. Elle a une maîtrise en études internationales et travaille dans le milieu de la diplomatie.

Sainte-Marie–Saint-Jacques est un des châteaux-forts de Québec solidaire et est pressenti pour rester dans le giron du parti, selon l’agrégateur de sondages Qc125.com. Conquis par Manon Massé en 2014, c’est la troisième circonscription à passer à l’orangé, après Mercier et Gouin.

Ailleurs, le parti a du pain sur la planche. Selon Qc125.com, le parti pourrait se retrouver avec aussi peu que six sièges dans les quartiers centraux de Montréal et de Québec.

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