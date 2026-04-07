Insécurité dans le métro, une rencontre réclamée avec le ministre

Les constables et agents de la paix de la STM réclament une rencontre avec le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière à cause du sentiment d’insécurité croissant dans le métro de Montréal. La situation est telle que plusieurs édicules ont été fermés.

Mardi, La Presse rapportait que certaines entrées des stations Square-Victoria, McGill et De-Castelnau sont désormais fermés. La STM évoque des problèmes de sécurité et de salubrité liés à la fréquentation de ces endroits par la population itinérante. En réduisant les points d’entrée, la STM espère pouvoir concentrer ses interventions.

Dans un communiqué émis mardi, le syndicat représentant les constables et les agents affirme avoir réclamé une rencontre avec le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, le 17 mars. Le cabinet du ministre a répondu qu’aucune disponibilité à court terme n’était possible.

«La sécurité du métro de Montréal devrait être une des priorités du ministre», déplore-t-il.

«Nous avons été bons joueurs, nous avons laissé du temps à M. Lafrenière pour nous répondre parce qu’il y avait le contexte du dépôt du budget et la démission du premier ministre qui occupaient le calendrier des parlementaires, mais ce n’est pas très responsable de nous répondre, deux semaines et demie plus tard, qu’il n’y a aucune ouverture à court terme», ajoute Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN.

La fermeture des édicules de métro fait suite à un rapport de la CNESST. Ce rapport souligne que le nombre d’incidents, y compris les agressions contre les employés, ont bondi. La CNESST a ordonné à la STM de prendre des mesures pour éviter que les employés n’aient à intervenir seuls dans les stations les plus à risque.

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