Logement – Le FRAPRU dénonce le bilan de la CAQ

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) publie un bilan critique des politiques d’habitation menées sous François Legault et la Coalition Avenir Québec (CAQ) depuis 2018. L’organisme déplore l’abandon du logement social au profit du logement abordable, et même du logement plus cher que la moyenne.

Arrivée au pouvoir en 2018, la CAQ s’était engagée à livrer quelque 15 500 logements sociaux déjà planifiés par les gouvernements précédents dans le cadre du programme AccèsLogis. Quatre ans plus tard, moins de la moitié de ces logements avaient été livrés.

Réélu en 2022, la CAQ a remplacé AccèsLogis par le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ). Pour le FRAPRU, ce nouveau programme ne permet pas de limiter la pression à la hausse sur les loyers parce qu’il permet aux promoteurs de se conformer aux prix du marché.

«Pire encore, le dernier appel de projets destiné aux ménages à faible et modeste revenus, à l’exception des personnes

vulnérables, remonte à juin 2023», souligne Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU.

Au printemps 2025, Québec a introduit deux nouvelles catégories de logements admissibles à des fonds publics: le «logement abordable intermédiaire» et le logement «à loyer basé sur les coûts réels». Avec le logement «intermédiaire», les loyers peuvent atteindre 150% du loyer médian du marché. Le logement «à loyer basé sur les coûts réels», quant à lui, ne bénéficie d’aucun soutien public durable autre qu’une garantie de prêt.

Le FRAPRU juge que ces nouvelles catégories sont inadaptées aux besoins réels des locataires à faibles revenus.

Des loyers trop chers

Depuis 2018, le loyer moyen au Québec aurait augmenté de plus de 60%. L’itinérance est est aussi en progression. Parallèlement, le taux d’inoccupation des logements est en augmentation – bien qu’il demeure serré pour les logements les moins chers.

«La crise que vit le Québec est avant tout une crise du logement cher. Ce dont le Québec a besoin, c’est de logements sociaux», lance Véronique Laflamme.

L’organisme réclame un changement de cap pour le prochain gouvernement. Il demande l’abandon du financement des logements dits «intermédiaires» et le retour à des programmes pérennes de développement du logement social. Le FRAPRU chiffre ses demandes à au moins 10 000 nouveaux logements sociaux par année.

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