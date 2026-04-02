Quatre finalistes pour le redéveloppement du site Louvain Ouest

La Ville de Montréal a révélé les quatre consortiums finalistes pour le concours d’architecture et d’urbanisme visant le redéveloppement du site industriel situé au 150, Louvain Ouest. L’annonce a été faite lors d’un webinaire en présence d’Hélène Chartier, directrice de l’urbanisme et du design du Cities Climate Leadership C40. Les finalistes devront soumettre leurs propositions finales à l’automne 2026.

Les quatre équipes sélectionnées pour ce projet ambitieux sont:

AEDN – Métiers de Louvain

Équipe Chabanel – Le Droit-fil

La Courtepointe

Quartier Cousu.



Un projet de redéveloppement urbain

Le site de Louvain Ouest, situé dans le secteur Chabanel d’Ahuntsic-Cartierville, offre une opportunité unique de redéveloppement urbain. Le projet vise à transformer ce terrain de 45 000 m² en un espace multifonctionnel comprenant des immeubles résidentiels, commerciaux et industriels légers, ainsi que des espaces publics. Ce développement s’inscrit dans une aire de planification axée sur le transport en commun.

Le concours international s’inscrit dans le cadre de Reinventing Cities, une initiative du réseau C40, qui regroupe 97 grandes villes engagées dans la lutte contre les changements climatiques. Ce réseau, actuellement coprésidé par Sadiq Khan, maire de Londres, et Yvonne Aki-Sawyerr, mairesse de Freetown, vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir des politiques durables.

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