Manon Massé ne sera pas candidate aux élections de 2026

Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et ex-porte-parole de Québec Solidaire, ne sera pas candidate aux élections de 2026. Elle quittera la vie politique à la fin de son présent mandat.

Après plusieurs tentatives, Mme Massé a été élue pour la première fois en 2014 pour représenter cette circonscription qui chevauche Ville-Marie et le Plateau-Mont-Royal. Après bientôt 12 ans de politique active, elle tire sa révérence.

«Quand j’ai décidé en 2006 d’être la première candidate de ce nouveau parti qu’on venait de mettre au monde, c’était avant tout pour représenter ma communauté, mon quartier, mais aussi toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans les politiciens actuels et qui n’ont pas peur d’assumer leur différence», dit-elle dans une publication diffusée sur Facebook.

Mme Massé est devenue co-porte-parole de Québec solidaire en 2017, après le départ de Françoise David. Elle a occupé ce poste jusqu’en 2023, lorsqu’elle a cédé sa place à Émilise Lessard-Therrien, puis à Ruba Ghazal.

Un parti en reconstruction

Québec solidaire connaît une période difficile. Après un résultat décevant aux élections de 2021, des débats internes ont mené à la démission d’Émilise Lessard-Therrien puis de Gabriel Nadeau-Dubois.

Les plus récents sondages accordent au parti entre 6% et 7% des intentions de vote.

Dans sa publication, Mme Massé dit avoir confiance en son parti.

«J’ai confiance qu’un jour, Québec solidaire prendra le pouvoir. Cette grande marche pour la solidarité et la justice sociale va continuer. Même si je ne vais pas la mener, je ne serai jamais bien loin. Maintenant, à celles et ceux qui reprennent le flambeau et qui veulent continuer à se battre pour changer profondément les choses, j’ai juste une chose à vous dire: Je vous aime», conclut-elle.