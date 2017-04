L’art et la culture sont une source intarissable d’enrichissement et de satisfaction personnelle.

En plus de faire de vous une personne plus cultivée, l’art peut aider votre carrière de bien des façons. Voici comment.

Le réseautage

Plusieurs groupes ont pour but de rapprocher le monde des affaires et celui des arts, par exemple la Brigade Arts Affaires de Montréal, le Cercle des jeunes philanthropes du Musée des beaux-arts de Montréal, les Jeunes Associés de l’Opéra de Montréal ou le Club des jeunes ambassadeurs de l’OSM. Ces organisations fournissent d’excellentes occasions d’élargir son réseau de contacts et de rencontrer d’autres professionnels tout en participant à des activités culturelles, des cocktails, des conférences et des événements exclusifs, comme des visites dans les coulisses d’un spectacle.

L’expérience

Pour grimper les échelons, les jeunes professionnels et diplômés en administration, en finance, en droit et autres disciplines connexes ont tout avantage à faire partie de conseils d’administration. Les petits organismes culturels, par exemple les jeunes troupes de théâtre, sont régulièrement à la recherche d’administrateurs bénévoles et n’exigent pas toujours énormément d’expérience. Toute forme de bénévolat auprès d’organisations prestigieuses comme les grands orchestres et les musées fera également bonne figure sur le CV.

La créativité

La créativité est une qualité recherchée des employeurs. Dans un monde du travail qui change vite, les organisations ont besoin d’employés capables d’innover et d’amener des idées. La fréquentation assidue des différentes formes d’art, comme spectateur ou en tant qu’artiste amateur, est une des meilleures façons de développer sa créativité. De nombreuses recherches scientifiques démontrent que l’art a des effets positifs sur le cerveau. Il favorise la pensée créative ainsi que la résolution de problèmes. Selon une étude publiée en 2014 par la revue de neurosciences Brain and Cognition, les individus ayant regardé des tableaux dans un musée sont plus créatifs et plus ouverts à l’apprentissage.

La confiance en soi et le leadership

Plusieurs études démontrent également que le fait de participer à la création et à la représentation d’œuvres d’art augmente la confiance en soi et l’estime de soi. Dans un monde du travail hautement compétitif et nécessitant du leadership et la capacité de vendre ses idées ou de parler en public, la confiance en soi est un atout majeur. Faire partie d’un groupe musical, d’une chorale ou d’une troupe de théâtre amateur aide à vaincre la timidité et permet d’apprendre à se présenter devant les autres et à foncer pour montrer ce dont on est capable.

La concentration et la performance

Nous vivons dans un monde de distractions et d’interruptions constantes qui retardent l’accomplissement de nos tâches et nuisent à notre performance au travail. Certains scientifiques sont d’ailleurs convaincus que l’utilisation quotidienne de l’internet diminue nos capacités d’attention et de concentration. C’est même la thèse du succès de librairie Internet rend-il bête? de Nicholas Carr. Or, l’art est un antidote à ce phénomène. Dessiner, chanter ou jouer d’un instrument développe l’attention et la concentration, tout en réduisant le stress.