Un nouveau projet Accès Condos sera mis en vente dès samedi dans l’Ouest-de-l’Île.

Spécifiquement pensé pour répondre aux besoins des nombreuses familles de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, le Boro sera presque exclusivement composé de grandes unités sur deux étages.

«L’arrondissement a plus besoin de grands logements familiaux que de microcondos comme on en construit beaucoup au centre-ville», fait valoir François Beaulieu, architecte de la firme Rocio architecture, responsable du projet. D’ailleurs, plus de 19 % de la population de Pierrefonds-Roxboro est âgée de 14 ans et moins.

Sur les 26 unités du Boro, 22 seront des maisonnettes sur 2 étages, et 19 auront 3 ou 4 chambres. Plusieurs unités de ce premier projet Accès Condos dans l’arrondissement seront aussi plus grandes que ce qu’on trouve généralement sur le marché, offrant des aires habitables de plus de 1 200 ou 1 300 pi2. Un coin pour aménager un boudoir, un bureau ou encore une salle de jeu est aussi prévu dans la plupart des unités.

«On a voulu rassembler les avantages de vivre en maison et ceux de vivre en condo dans un même concept», explique l’architecte. Les unités sur deux niveaux offrent donc plus d’intimité en séparant les espaces de nuit et de vie, de très grandes terrasses privées (au niveau jardin pour les maisonnettes du rez-de-chaussée/deuxième étage et sur le toit pour les maisonnettes du troisième étage/mezzanine). De plus, l’entretien paysager et le déneigement sont inclus. Le tout pour des prix qui se veulent très compétitifs, les projets Accès Condos étant abordables par définition.

Contemporain et lumineux

La facture architecturale du Boro sera contemporaine autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. «Avec un jeu de couleurs simple, on relie les étages d’une même maisonnette en façade, donnant au bâtiment un aspect différent des immeubles de condos plus traditionnels», explique François Beaulieu.

Un grand soin a aussi été accordé à la fenestration des unités. «Même s’il n’y a des fenêtres que sur un côté dans la plupart des unités, la façon dont nous les avons conçues fait en sorte qu’il y a plus de fenêtres dans ces maisonnettes superposées que dans un condo classique ou que dans certaines maisons», continue l’architecte.

Le Boro sera situé à proximité de la gare de train Roxboro-Pierrefonds, de plusieurs espaces verts, services, commerces et écoles, entre la ville et la banlieue. «Le quartier près de la gare est en revitalisation et est d’une densité de population faible ou moyenne; composé de plusieurs petites maisons», décrit François Beaulieu.

La fin des travaux est prévue pour l’automne 2017. Le bureau des ventes sera ouvert à partir de 13 h ce samedi.

Où c’est situé?

• Au 10438, boulevard Gouin Ouest, à l’angle de la 3e Avenue

• À cinq minutes à pied de la gare de train de banlieue Roxboro-Pierrefond

• Accès rapide aux autoroutes 40 et 13

• Près du parc-nature du Bois-de-Liesse et du parc-nature des Rapides du Cheval-Blanc

• Écoles, commerces, services, pistes cyclables et centres sportifs à proximité

Les prix (taxes incluses)

• Une chambre à partir de 144 000 $

• Deux chambres à partir de 224 000 $

• Trois et quatre chambres à partir de 261 000 $

• Stationnement intérieur offert pour environ 18 000 $