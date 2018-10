Plusieurs mois après avoir annoncé prévoir proposer les photos 3D, Facebook est sur le point d’ajouter la fonctionnalité à sa plateforme. Au cours des deux prochaines semaines, vous pourrez par exemple partager une photo de votre animal de compagnie en 3D et en réalité augmentée avec le monde entier, ou juste vos amis.

Facebook avait rapidement évoqué sa volonté de dévoiler cette fonctionnalité 3D VR en mai dernier sans vraiment préciser son projet. Le 11 octobre, Facebook 360 a enfin annoncé la sortie de ce nouvel effet et la marche à suivre pour le réaliser.

L’option «3D photo» apparaîtra bientôt dans la liste des options de post lorsque l’on publiera du contenu, mais il faudra cependant être doté d’un iPhone 7+ ou plus récent. Les détenteurs d’autres téléphones devront attendre une version future.

L’utilisateur pourra, par exemple, prendre un cliché de son chien dans le dossier « Portrait » (où se trouvent les images qui disposent de la plus grande profondeur de champ), le post s’affichera et s’il lui convient il pourra le légender et le partager à sa guise.

Certaines photos sont particulièrement améliorées par cette fonctionnalité, comme celle-ci montrant une bouteille d’eau:

Facebook have introduced 3D photos! pic.twitter.com/XdK3XyWwZj — Puds & Co. (@Pudsco) October 12, 2018

C’est une évolution naturelle pour Facebook car la plateforme propose déjà des images à 360 degrés.