Avec la résilience, soit l’aptitude à demeurer positif devant les aléas et les imprévus qui viennent de pair avec tout voyage, la capacité d’organisation est une des principales clés du succès d’un voyage avec des enfants.

Vacances organisées au millimètre près ou non? Cela dépend du caractère de vos enfants (et du vôtre), de la destination et du but du voyage. Voici tout de même quatre conseils à mettre dans votre valise pour mieux voyager en famille.

Temps et décalage horaire

Les contraintes de temps obligent plusieurs parents à faire le deuil de certaines destinations. Effectuer un trajet de plus de 10 heures en avion, traverser autant de fuseaux horaires, puis plonger dans une culture différente, pour finalement revenir à la maison… au bout d’une semaine, est vraiment à proscrire pour réussir son voyage avec (ou sans) enfants!

Tempérament

Le tempérament des membres de la famille fait aussi partie de l’équation pour s’assurer de faire un choix de voyage judicieux. Vous connaissez vos enfants mieux que quiconque:

cernez leurs besoins spécifiques concernant le temps alloué aux activités dirigées et libres, l’intimité, la sécurité, l’espace qu’ils demandent pour dépenser leur énergie. Enfin, tentez de trouver l’équilibre entre ces besoins et vos attentes!

Bagages et équipement

Faire ses bagages est un art… pratique. Si la quantité d’objets, de matériel et de vêtements à apporter varie selon le type de voyage que vous aurez choisi (par exemple, aurez-vous facilement accès à un lave-linge ou à une buanderie?), la liste s’allonge inévitablement pour les voyages en famille, surtout en présence d’un bambin encore aux couches! Dans tous les cas, il vaut mieux limiter le plus possible le matériel superflu. Surtout si vous prévoyez changer fréquemment d’établissements d’hébergement au cours de votre voyage. Gardez à l’esprit que vous devrez souvent transporter à deux tous ces bagages!

Jeux adaptés

Peu importe l’âge d’un enfant, chaque jeu a pour lui une durée d’intérêt limitée. Un bébé se lasse beaucoup plus vite de son jeu qu’un enfant. L’interactivité avec un jeu se développe au fil des années. À mesure qu’ils s’adressent à des enfants plus âgés, les jeux suivent la tendance. L’enfant en bas âge ira davantage chercher cette interactivité avec le parent, le frère ou la soeur.

Top 10 des critères de sélection des jouets pour le transport

Silencieux

Facile à transporter

Incassable

De petit format

Autonome (c’est-à-dire qu’il ne nécessite pas l’utilisation d’eau, d’électricité ou de toute autre composante pour son fonctionnement)

(c’est-à-dire qu’il ne nécessite pas l’utilisation d’eau, d’électricité ou de toute autre composante pour son fonctionnement) Créatif

Universel (c’est-à-dire sans langage écrit ou oral, permettant de jouer avec d’autres enfants)

(c’est-à-dire sans langage écrit ou oral, permettant de jouer avec d’autres enfants) Facile d’entretien

Démontable

Multifonctions et multi-usages (plusieurs jeux en un)

Ces textes sont tirés du guide Ulysse Voyager avec des enfants,

Par Isabelle Chagnon, Julie Brodeur et Lio Kiefer

Disponible en version papier et en version numérique