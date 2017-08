Veillez à toujours demander l’autorisation avant de prendre des individus en photo afin de respecter leur intimité, et abstenez-vous de donner aux enfants mendiants.

Apprenez quelques mots de la langue du pays que vous visitez et assurez-vous que les produits que vous achetez ne sont pas fabriqués à partir de plantes ou d’animaux en voie de disparition.

Voici quelques-uns des conseils qui figurent dans le manuel «Travel. Enjoy. Respect» («Voyage. Apprécie. Respecte»), publié par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) de l’ONU. Il s’agit d’un programme mondial de sensibilisation du public, accompagné d’un livret faisant la promotion d’un tourisme responsable.

Ce lancement intervient en plein milieu d’une crise du tourisme en Europe cet été. Des habitants de certains lieux touristiques en Espagne et en Italie ont organisé des manifestations anti-touristes en réaction à la quantité ingérable de visiteurs et au comportement irrespectueux de certains touristes dans leurs villes.

Les visiteurs qui se rendent à Barcelone sont accueillis par des messages comme «Touristes, rentrez chez vous» et «Cessez de détruire nos vies», affichés sur des réverbères et écrits sur les murs.

Dans le but de diminuer la fréquence des actes de hooliganisme et de restaurer la courtoisie dans leurs rues, les villes italiennes de Rome, Turin, Florence et Milan, entre autres, ont adopté des interdictions visant, par exemple, la consommation d’alcool dans les rues une fois la nuit tombée, les camions de restauration et les vendeurs de rue, et le fait de manger et de boire à proximité des fontaines historiques.

Plus récemment, la ville de Florence a publié un avertissement à peine masqué à l’attention de ses visiteurs, lors d’une campagne appelée « #EnjoyRespectFirenze », en rappelant aux touristes que toute incivilité serait sanctionnée par une amende élevée.

«Quelle que soit la période de l’année pendant laquelle vous voyagez et votre destination, veillez à respecter l’environnement, la culture, et vos hôtes», a déclaré le secrétaire général de l’OMT, Taleb Rifai.

«Vous pouvez être le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Vous pouvez être les ambassadeurs d’un avenir meilleur.»

La campagne de l’OMT va être lancée dans plusieurs langues et médias du monde.

Voici quelques-uns des conseils du manuel de l’OMT:

Honorez vos hôtes et notre héritage commun

Apprenez à parler quelques mots de la langue du pays que vous visitez. Cela pourra vous aider à créer des liens plus riches avec les habitants.

Par souci de l’intimité de chacun, veillez à toujours demander la permission avant de prendre quelqu’un en photo.

Protégez notre planète

N’achetez pas de produits ayant nécessité l’utilisation de plantes ou d’animaux en voie de disparition.

Dans les zones protégées, ne vous aventurez pas hors des espaces balisés.

Réduisez autant que possible votre consummation d’eau et d’énergie.

Soutenez l’économie locale

Achetez l’artisanat et la production locale.

Respectez l’activité des vendeurs et artisans en payant le prix juste.

N’achetez pas de contrefaçons ou de produits dont la vente est prohibée par les réglementations nationales et/ou internationales.

Soyez un voyageur averti

Avant et pendant votre voyage, prenez toutes les précautions nécessaires concernant votre santé et votre sécurité.

Assurez-vous de savoir accéder aux soins médicaux et de prendre contact avec votre ambassade en cas d’urgence.

Avant de vous engager dans un projet de volontourisme, assurez-vous d’avoir fait les recherches nécessaires.

Soyez un voyageur respectueux

Respectez les lois et règlementations du pays.

Respectez les droits de l’homme et protégez les enfants de l’exploitation. La maltraitance des enfants est un crime.

Ne donnez pas d’argent aux enfants mendiants. Soutenez plutôt les projets communautaires.